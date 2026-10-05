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Yerel Boğazına yemek kaçan vatandaşı polis kurtardı
Yerel

Boğazına yemek kaçan vatandaşı polis kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Hatay'da polisin, boğazına yemek kaçan vatandaşa heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde görev yapan polis ekiplerinin yanına motosikletle gelen vatandaş, nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek yardım istedi. Durum üzerine şahsın yemek borusuna yemek kaçtığını fark eden polis, Heimlich manevrası uyguladı. Polisin müdahalesiyle şahıs rahat nefes almaya başladı. Şahsın polisten yardım istediği be heimclich manevrasının uygulandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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