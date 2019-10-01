Boğaz’ın incisine 1.2 milyarlık butik proje

Bugüne kadar inşa edilen birçok mega projede imzası bulunan Kalyon Holding, gayrimenkul alanındaki ilk projesi için Üsküdar’ı seçti. Sahile yürüme mesafesinde inşa edilen ve Nisan 2020’de teslim edilmesi beklenen projeyle ilgili detayları paylaşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Nevbahar’ı büyüdüğüm ilçe olan Üsküdar’ın bereketli değerlerini dikkate alarak inşa ediyoruz” dedi.

Karma ve modern proje

7 ve 9’ar katlı dört farklı konut bloğunun yer aldığı projede; kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan çarşı alanı, modern bir meydan, konut rekreasyon alanları ve çocuk parkının yer aldığını dile getiren Kalyoncu, “Nevbahar Üsküdar projesi, bugünün imkanlarıyla geçmişin güzelliklerini bir araya getiriyor. Bunun yanında Boğaz yalılarının stilini taşıyan gölgelikli cephe tasarımı, doğal malzeme kullanımı, tarihi dokuyla barışık mimarisiyle İstanbul’un en çevreci yapılarından biri olarak öne çıkıyor’’ bilgisini verdi.

3T formülü uygulandı

“45 yıllık tecrübemizle, gayrimenkul geliştiriciliği alanında da fark oluşturmayı amaçlıyoruz’’ diyen Mehmet Kalyoncu sözlerini şöyle sürdürdü: ’’Hem proje geliştirdiğimiz bölgelere hem de sektöre katkı vermeyi hedefliyoruz. Gayrimenkul geliştirirken bize yol gösteren ve Kalyon Gayrimenkul Yatırım markasının özünü oluşturan 3T olarak adlandırdığımız bir yaklaşımımız var: Teknoloji, Tabiat ve Tasarım… Biz Kalyon Gayrimenkul olarak, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak; iyi tasarımla ve tabiata saygılı bir şekilde projelerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Nasıl olsa satar dönemi bitti

Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alan gayrimenkul sektöründeki dinamikleri değişime uğradığını vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Değişen dinamiklerin yakından takip edilmesi ve müşteri beklentilerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski dönemin anlayışı olan; şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden, ‘nasıl olsa satar’ diyerek geliştirilen projeler dönemi geride kaldı. Gayrimenkul sektöründeki yeni dönem, finansal gücü yüksek, vizyon sahibi, kaliteden ödün vermeyen, insan ve aile hayatına dokunan şirketlerin ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu anlamda Kalyon Gayrimenkul Yatırım, gayrimenkul sektörünün yeni dönemine yön veren bir şirket olmayı hedefliyor” diye konuştu.

Yüzde 25 peşinat ver, teslime kadar ödeme yapma

Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ, Nevbahar Üsküdar’da anahtar teslimlerinin gelecek yıl yapılacağını belirterek, 169 daireli projedeki dairelerde fiyatların 1.2 milyon liradan başladığını söyledi. Dairelerdeki metrekare birim fiyatının 12 bin liradan başladığını dile getiren Işıkdağ, kaba inşaatın tamamlandığı projede yüzde 25’lik peşinat ödemesi yapanların projeye özel uygun kredi koşulları ve taksitlerden yararlanabileceğini, taksit ödemelerinin ise konut teslimlerinden sonra başlayacağını kaydetti.

Çağın Işıkdağ, projedeki Nevçarşı’da yer alan dükkanların da yüzde 70’inin kiralandığı bilgisini verdi.