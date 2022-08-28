Boğaziçi’nden açıklama: Kimse uzaklaştırılmadı emekli akademisyenlerin ofisleri boşaltıldı

Basında "üniversiteyle ilişkilerinin kesildiği" şeklinde gündeme getirilen akademisyenlerin, üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanı olmadığı aktarılan açıklamada, bu akademisyenlerin bir kısmının yaş haddinden dolayı emekli olmuş, diğerlerinin ise başka kurumlarda çalışan ve üniversitede ders saati ücretiyle görevlendirilen akademisyenler olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Üniversitemizde yıllardır süregelen mekan sorunu olduğu halde uzun zaman önce emekli olmuş akademisyenlerin kişisel ofislerini tutmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Sözleşmeli olanlar hariç, bütün emekli öğretim üyelerinden ofislerini boşaltmaları istenmiştir. Özellikle son dönemde bazı emekli öğretim üyeleri, eski tahakküm alanlarını kaybedecekleri korkusuyla üniversiteyi bir çatışmanın zemini haline getirmeye çabalıyor, ülke içinde ve dışında üniversite yönetimini karalamakta ve sosyal medyada asılsız propaganda ve algı operasyonu yürütüyor. Emekli oldukları için herhangi bir disiplin ve cezai soruşturma yapılamaması da sınır tanımayan eylemlere zemin hazırlamaktadır" denildi.