Boğaziçi’nde temizlik! “Örtü olmasın” imzacısı kovuldu

HABER MERKEZİ

Ak Parti’nin ilk yıllarında ve daha eski tarihlerde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerini “yasal olmasa da kitabına uydurduklarını” ve “istedikleri adamı seçtirdiklerini” aleni bir şekilde itiraf etmekten hiç çekinmeyen Say, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını açıkladı.

Rektör atamasını bahane ederek Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri kışkırtan ve Türkiye’ye ikinci bir Gezi vandallığı yaşatmak isteyen 33 kişilik akademisyen kadrosunda yer alan Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kovulmasını şu ifadelerle kamuoyuna duyurdu: “Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla ‘görevi iyi yapma suçu’ işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.”

Cem Say’ın görevini iyi yaptığı sonucuna nasıl ulaştığından ise, paylaşımda hiç bahsedilmedi.

Say’ın maskesini ise ABD Florida Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Tamer Kahveci düşürdü. Kahveci şunları kaydetti, “32 senedir yayınları yerlerde sürünen Cem, hangi kritere göre iyi akademisyen? 1992’de CV’sinde sıfır yayın varken Cem hangi kritere göre hoca olarak alınmış? Yıllardır bir tane bile impact factor’ü, bir tane bile yayını olmayan Cem’i hangi kritere göre iyi akademisyen yaptınız?”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cem Say, Esra Mungan ve Gezi tutuklusu Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra Kavala’nın da aralarında bulunduğu 13 isimle birlikte ‘Başörtü serbestisinin asla gerçekleşmemesi ve kız öğrencilerin imam hatip okullarına alınmaması” için muhtıra niteliğindeki bir deklarasyona imza koyarak, tesettür düşmanlığını gözler önüne sermişti.