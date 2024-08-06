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Teknoloji Boğaziçi’nde siber güvenlik kampı
Teknoloji

Boğaziçi’nde siber güvenlik kampı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:26:00 -
Boğaziçi’nde siber güvenlik kampı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER), Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki insan gücü ihtiyacını karşılamak için 20-24 Ağustos’ta öğrencilere yönelik kamp düzenleyecek.

Kampta, sektördeki uzmanlarla işbirliğinde öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi sunulacak.

Geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmede önemli bir rol oynaması beklenen kampa katılmak isteyenler 10 Ağustos’a kadar başvuru yapabilecek. BÜSİBER, siber güvenlik alanındaki eğitimlerini ve etkinliklerini genişleterek, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

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