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Gündem Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)
Gündem

Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin sadece azgın azınlığı ilgilendirdiği bir kez daha tescillendi. 915 akademisyenin görevli olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde yalnızca 70 akademisyen Danıştay’a başvurarak Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının iptalini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 13:09:00 -
Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde 2019-20 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam 915 akademisyen görev aldı. Tam zamanlı 429 öğretim üyesi, 136 öğretim görevlisi, 88 yabancı uyruklu öğretim elemanı ve 262 araştırma görevlisi ile, Boğaziçi’nde görev yapan toplam akademisyen sayısı 915 olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmasıyla birlikte başlayan protesto gösterilerine, bazı akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönerek destek vermişti. Uzaktan çekilen fotoğraflarda akademisyenlerin yüzleri gizlenirken, eylem yapan toplam öğretim görevlisi sayısının 40’ı geçmediği görülmüştü.

70 kişi Danıştay’a başvurdu

Boğaziçi Üniversitesi’nde eylemlere destek veren toplam akademisyen sayısı ise belli oldu. Melih Bulu’nun rektör olarak atanma kararının iptalini isteyen bir grup akademisyen Danıştay’a başvurdu. Boğaziçi bünyesinde görev yapan sadece 70 akademisyenin bu başvuruya destek verdiği belirlendi.

Boğaziçi’ndeki eylemleri “Direniş” diye büyütmeye çalışan Cumhuriyet paçavrası, söz konusu haberi “Direniş yargıya taşındı” başlığıyla duyurdu. Haberde, “70 akademisyen, AKP'li Bulu'nun atamasının iptali için Danıştay'a başvurdu” ifadesi yer aldı.

Demokrasi diye bağırıp çoğunluğa savaş açıyorlar

Söz konusu başvuru, eylemleri çıkaranların azınlık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversite içinde seçim isteyerek sözde demokrasi vurgusu yapanların, çoğunluğa karşı gelerek kararlara karşı çıkması da ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.

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