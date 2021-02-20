  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

'Oynanan oyunun farkındayız' diyen Erdoğan'dan önemli çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Özlem Zengin, 'Çıplak arama' tartışmasına noktayı koydu: Onurlu bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez

Bakan Koca müjdeli haberi az önce verdi

Teslimatı yapıldı! İşte ABD'nin yeni saldırı uçakları

Ukrayna'dan 'teşekkür' mesajı! "Dostum Süleyman Soylu..."

Korku dolu anlar yaşandı! Rafale savaş jetleri her yeri kararttı

İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Rus savaş uçakları 'yanlışlıkla' vurdu

Türk lirasına karşı pozisyon arttırmaya başladılar
Yerel Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın
Yerel

Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın

Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsünde bulunan kafe alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 06:53:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın

Etiler’de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsü içerisinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği kafeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken kafe küle döndü.

Yangın, saat 04:20 sıralarında Etiler’de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsü içerisinde bulunan bir kafede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yangın ağaçlık alana da sirayet etti.

Alev alev yanan kafedeki yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken kafe küle döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca müjdeli haberi az önce verdi
Gündem

Bakan Koca müjdeli haberi az önce verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan etkisi düşük olan ve mutasyonlardan az bir şekilde etkilenen İnaktif aşıya ilişkin müjdeli bir haber verdi..
Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler
Dünya

Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler

Araştırmacı Çağatay Balcı, bölgede sıkışan terör örgütü PKK'nın İran ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Balcı, İran'ın Türkiye ile işbirl..
Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Gara’daki PKK’ya indirilen darbeden beri terör örgütüne ‘PKK’ demeyerek eleştirilerin hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay