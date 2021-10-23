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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, güvenlik güçlerine mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:35:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 42'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesinin Güney Yerleşkesi içerisinde dün yasa dışı toplanan gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulunmuş, çağrıya uymayarak polis ekiplerine mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alınmıştı.

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