Boğaziçi Üniversitesinde fuhuş rezaleti

HABER MERKEZİ

Kendilerini “Boğaziçi Bdsm toplulugu” olarak adlandıran bir sosyal medya platformu, defalarca toplu fuhuş partisi için çağrıda bulundu. Kadıköy ve Etiler’deki bazı gece kulüplerinde toplanan öğrencilerin yaptıkları ahlaksızlıkları sosyal medyada rahatça paylaşmaları görenleri hayrete düşürdü. Kapalı alanlarla da yetinmeyen grup üyelerinin, Boğaziçi Üniversitesi bahçesinde toplu fuhuş partileri düzenlenmesini teklif ettiği paylaşımlar ortaya çıktı. İstanbul’un fetih günü

29 Mayıs’ta ise büyük bir çirkinliğe imza atıldı. Fethin 569’uncu yıldönümünün kutlandığı saatlerde, fethin başladığı yer Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki Nafi Baba Şehitliğinde fuhuş partisi yapıldığı ortaya çıktı. Skandal, öğrencilerin şehitlikte bırakılan kullanılmış prezervatifleri fotoğraflaması sonucu anlaşıldı. Daha önce de Boğaziçi’ndeki bazı gruplar sosyal medyadan toplu fuhuş çağrısı yapmıştı. Şehitlikte yaşanan fuhuş skandalının da aynı grup tarafından planlandığı iddia ediliyor Diğer taraftan, Rektör Melih Bulu döneminde kapatılan ‘Boğaziçi LGBTİ + Çalışmaları’ isimli sapkın kulübün de tekrar faaliyete başladığı ifade ediliyor.