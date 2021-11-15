Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar

Öğrenci görünümlü sapkın teröristlerin yuvalanarak gerçek anlamda eğitim için gelenlerin haklarını gasp ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan bir mescitte büyük bir ahlaksızlığa imza atıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Mescidinde bazı öğrencilerin uygunsuz davranışlarda bulunurken yakalandığı öne sürüldü. İddiaya göre 5 Kasım’da kadın mescidinde gerçekleşen olayda, devriye atan bir güvenlik görevlisi, iki kız iki erkeği uygunsuz vaziyette gördü.

Son zamanlarda terör örgütü DHKP-C'nin sözde marşlarının okunması, üzerine LGBT paçavrasının yerleştirildiği Kabe fotoğrafının yere serilmesi gibi provokasyonlar ve akademisyenlerinin sadece dikilme eylemi yapmasıyla anılan Boğaziçi Üniversitesi, şimdi de kampüs içinde bulunan mescitte uygunsuz davranışların sergilenmesiyle bir kez daha gündemde.

Uygunsuz şekilde yakalandılar

Güney Kampüs’te bulunan mescitte ve yanında yer alan diğer ibadet yerlerinde bazı çiftler ilişkiye girerken yakalandığı, alkol alan gençlerin de uyumak için mescidi kullandığı öne sürüldü. İddiaya göre, 5 Kasım'da kadın mescidinde yaşanan olayda bir güvenlik görevlisi devriye sırasında iki kız iki erkeği uygunsuz vaziyette otururken gördü.

Bir öğrenci, yaşananlara ilişkin sitemini şu sözlerle dile getirdi:

“Merhaba dostlar, maalesef güney mescitte ve yanındaki diğer ibadet yerlerinde bazı çiftler uygunsuz şekilde basılmış. Ayrıca sarhoş olan arkadaşlar da uyumaya mescide geliyormuş. Bu yüzden artık ibadet yerlerini geceleyin kapıyorlar. Geceleyin beraber namaz kılmak vb. şeyleri yapmamız mümkün olmuyor. Zaten kart basarak mescide girmek bile rahatsız ediciydi, artık onu bile yapamayacağız. Okuyan arkadaşların bazılarından ricam, ‘Lütfen ne yapacaksanız yapın ama ev tutun, bir yere gidin, başka bir yer bulun. Hem insanın midesi kalkıyor, hem de işin sonunda bizim yaşama alanımız daralıyor.”

Normalleştirip hicap duymadan itiraf ettiler

Sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin girebildiği 17 bine yakın üyesi bulunan Boğaziçi BUDDY isimli kapalı Facebook grubunda söz konusu iddialara ilişkin yapılan yazışmalar da bu iddiaları doğrular nitelikte.

O yorumlardan birinde bir öğrenci, "Daha dün 'ben şuradaki mescitte se.s yapmıştım' lafını duydum birinin ağzından" diyor.

Bir başka yorumdaysa, mescitteki uygusuz davranışlar "İnsanların uygunsuz yakalandığı hallerin sarılma falan olduğunu, uyuyanların da normal uyuduklarını falan tahayyül ediyorum açıkçası" sözleriyle normalleştiriliyor.

Ahlaksızlık doğrulandı

Konuya ilişkin görüşleri alınan Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, bu iddiaları doğruladı. İlgili öğrencilerin tespit edildiğini ve haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı bilgisini paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca, uygunsuz görüntülerin yaşandığı mescidi, benzer durumlar yaşanmaması adına gece saatlerinde kullanıma kapatma kararı aldı.

Kaynak: Yeni Şafak