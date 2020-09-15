Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar Akademisi'nin yeni dönemi 5 Ekim'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) çatısı altında 2013'ten bu yana düzenlenen İkinci Bahar Akademi'nin yeni dönemi 5 Ekim'de başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu döneme özgü olarak ilk defa çevrimiçi olarak düzenlenecek program, İstanbul'un yanı sıra Türkiye ve yurt dışından ilgililerin katılımına açık olacak.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan İkinci Bahar Akademisi, hızlı bir değişimin yaşandığı bugünün dünyasında yeni ve güncel bilgilerle donanmayı hedefleyen 40 yaş üstü tüm lise ve üstü mezunlarına ulaşmayı hedefliyor.

İkinci Bahar Akademisi'nin 2020 Güz döneminde açılacak eğitim modülleri arasında "Yaşamımızda Bilim 1" (5 Ekim-23 Kasım), "Psikoloji 1: İnsan Davranış ve İlişkilerinin Temelleri" (6 Ekim-24 Kasım), "Dinler Tarihine Giriş: Başlangıçtan Roma Dönemine Ortadoğu ve Akdeniz Dünyası" (7 Ekim-25 Kasım), "Hayatımızın Aynası Sinema: Hikayenin Gücü" (8 Ekim-3 Aralık), "Sağlıkta Süreklilik: Farkındalık, Rutinler ve Davranışların Önemi" (8 Ekim - 3 Aralık) ve "Günümüz Sanatından Bir Kesit: Performans ve Video Sanatları" (9 Ekim-27 Kasım) başlıklı modüller yer alacak.

Zoom üzerinden online olarak yapılacak programda her bir modül 8 hafta sürecek ve haftada bir gün 10.00-13.00 ve/veya 14.00-17.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 24 saatten oluşacak. 40 yaş üstü tüm lise ve üstü mezunlara açık bir program olan İkinci Bahar Akademi'de dersler Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve misafir uzmanlar tarafından veriliyor.

"Yaşamımızda Bilim Modülü"nün eğitmenleri Prof. Dr. Alpar Sevgen, Prof. Dr. Esra Battaloğlu, Prof. Dr. Rana Sanyal, Prof. Dr. Selim Küsefoğlu, Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Burak Güçlü ve Prof. Dr. Mustafa Aktar'dan oluşuyor. "Günümüz Sanatından Bir Kesit: Performans ve Video Sanatları" modülünde eğitim verecek isimler arasında Sakine Çil, Elif Dastarlı ve Derya Yücel yer alıyor.

"Psikoloji 1" modülünde ders verecek Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri arasında Prof. Dr. Ayşecan Boduroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman, Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Nur Soylu, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Soley ve Dr. Öğr. Üyesi İnci Ayhan bulunuyor.

Programın "Dinler Tarihi" başlıklı modülünde ise Doç. Dr. Koray Durak, Doç. Dr. Elif Ünlü ve Dr. Öğr. Üyesi Türkan Pilavcı yer alırken, "Sinema" modülünü Mehmet İnan verecek.

- 4 bini aşkın sertifika verildi

Boğaziçi Üniversitesinin 150. yıl etkinlikleri kapsamında BÜYEM bünyesinde 2013-2014 akademik yılında başlatılan, orta ve üzeri yaş grubuna hitap etmeyi amaçlayan bir eğitimler dizisi olan İkinci Bahar Akademi kapsamındaki programlar ve modüller, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanıyor.

Programlar, akademik ve profesyonel hayatın içinde yer almış katılımcılar için hızlı ve köklü değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında bu değişimi yakalamak ve dünü, bugünü ve geleceği anlamak; yeni bir birikim, vizyon ve düşünsel derinlik yakalamak amacıyla fırsat sunmayı amaçlıyor.

İkinci Bahar Akademisi 2013'ten bu yana sosyal bilimlerden güzel sanatlar ve edebiyata, tarih ve arkeolojiden güncel dünyaya farklı disiplin başlıklarında düzenlenen modüllerle 4 bini aşkın sertifikaya ulaştı.

Programda bir modüle katılanlar Boğaziçi Üniversitesi Modül Katılım Belgesi’ne sahip olurken bir programdan 4 modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar Akademi Program (ilgili eğitim programı) Sertifikası, herhangi 4 modülü başarıyla tamamlayanlar Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar Akademi Sertifikası almaya hak kazanıyor.

Bir modül bedelinin yeni katılanlar için 2 bin 250 lira olduğu programda eski katılımcılar ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına yüzde 20 indirim uygulanıyor. Aynı dönem içinde iki modül alanlar ikinci modülde yüzde 50 indirim hakkı kazanıyor.

Detaylı bilgiye www.ikincibahar.boun.edu.tr üzerinden ulaşılabiliyor.