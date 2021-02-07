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Gündem Boğaziçi provokatörlerinden tehlikeli girişim: Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyorlar!
Gündem

Boğaziçi provokatörlerinden tehlikeli girişim: Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyorlar!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek sokakları karıştırma çabasında olan provokatörler şimdi de Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma derdine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 18:34:00 -
Boğaziçi provokatörlerinden tehlikeli girişim: Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyorlar!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona başlayan ve provokasyonu üniversite sınırlarından dışarı çıkarmayı başaran çevreler, sosyal medya hesabı twitterda 'kürtçe' hashtagh'i ile Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için paylaşımlarda bulundu. Tehlikeli provokasyona destek yağdı.

Rektörden başka çok dertleri varmış

Boğaziçi provokatörleri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Mektuba "Tek amacımız 'kayyım' rektörün istifası." ifadeleri ile başlayan provokatörler, mektubun ikinci sayfasında ise esas amaçlarını birer birer kağıda döktü. Yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile Kobani olaylarının yaşanmasına ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'özgürlük' istenen mektupta, 15 Temmuz ihanetinin sahibi FETÖ'ye de açık destek verildi: "KHK mağdurlarının mağduriyeti derhal giderilsin."

Mektup Kürtçe de yazılmıştı

Yasa dışı örgütlerle bazı dernekler tarafından sosyal medyada başlatılan imza kampanyası ile desteklenen mektup birkaç farklı dilde yazılmıştı. O dillerden birisi de Kürtçe'ydi.

Birbirleri ile yarıştılar!

Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma peşine düşen çevreler, Kürtçe mektuptan rahatsızlık duyanların olduğunu iddia etti. AK Parti iktidarının açtığı özgürlük alanından önceki günlere ait paylaşımlar yapan çevreler, Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için birbiri ile yarıştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Yorumlar

Karslı

Bir kürt olarak sizi lanetlıyorum.
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KAMAÇ

Evet Ben Bir Kürt Olabilirim Ama Elhamdülillah Müslümanım V Devletime, Vatanıma, Toprağıma, Bayrağıma Bağlı Bir İnsanım...Benim Gibi Bilinçli Sağduyulu Vatan Evladı Milyonlarca İnsan Var...Biz Devlet İçin Vatan İçin Bayrak İçin Ezanların Dinmememesi İçin Mücadele Veririz V Savaşmaktan Ne Korkarız Ne de Kaçarız Sizin Gibi Benliğini Onurunu Satan Şuursuzlardan da Korkmuyoruz...Biz Sadece Liderimiz Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Allah Ondan Ebeden Razı Olsun Ömürler Versin KESİN EMİR Vermesini Bekliyoruz O Kadar...Siz İstediğiniz Gibi EŞŞŞEKLER GİBİ ANIRIN...
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