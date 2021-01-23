Boğaziçi provokatörleri itiraf etti: Bakın rektör yardımcılığı koltuğu neden boş kaldı

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden; HDP,CHP ve yasa dışı örgütlerin desteklediği grup, Boğaziçi provokasyonuna aralıksız devam ediyor.

'Rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır'

Boğaziçi Dayanışması adlı grup yayımladığı basın bülteninde baskı sonucu rektör yardımcısı koltuğunun boş kalmasını sağladıklarını itiraf ederek bunun bir başarı olduğunu öne sürdü. "Hocaları, öğrencileri, mezunları ve emekçileri ile birlikte tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, bu atamayı reddetmektedir." denilen haftalık bültende, "Bugüne, yani 22 Ocak'a kadar üniversitemizde rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır." ifadeleri kullanılarak rektör yardımcılığı koltuğunun neden boş kaldığı itiraf edildi.

Muhalif medyada baskıya destek verdi

Boğaziçi provokasyonuna destek veren muhalif medya da servis ettiği haberlerle rektör yardımcılığı koltuğunun boş kalması baskısına tam destek verdi.

Yurt dışından da destek alıyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyona soyunan grup öte yandan CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerle birlikte yurt dışı merkezli kuruluşlardan da destek aldıklarını itiraf etti: "MESAİ Scholars at Risk, EuroMed Rights, PEN America da dahil olmak üzere birçok kuruluş Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını ve kampüste süregelen polis varlığını kabul edilemez bulduklarını açıkladı."