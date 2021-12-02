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Gündem Boğaziçi provokatörleri hakkında yeni karar!
Gündem

Boğaziçi provokatörleri hakkında yeni karar!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek eyleme başlayıp, amaçladıkları kaos-kargaşa ortamını kısa süre sonra kaybeden Boğaziçi Üniversitesi'nin provokatörleri hakim karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:01:00 -
Boğaziçi provokatörleri hakkında yeni karar!

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek ilk eylemi başlatan provokatörler, bugün hakim karşısına çıktı.

Haklarında 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor!

4 Ocak'ta gözaltına alınıp haklarında 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan provokatörlerden 17'sinin adli kontrol şartı kaldırılırken, 7 kişi hakkında da savunmalarını vermeleri için tutuklama kararı çıkartıldı. 

Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne atandığında, rektörlük binasına girmek isteyen öğrenci görünümlü provokatörler, polis barikatını aşamamıştı. Taşkınlık çıkartan gruptan 29'u hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Farklı üniversiteden desteğe gelmiş!

Bir öğrenci mahkemedeki savunmasında, Boğaziçili olmadığını itiraf ederek, şunları söyledi:

"Yargılanması gereken biz değiliz, üniversitenin kapısına kelepçe vuranlardır. Üniversitenin özerkliğini istemek suç değildir. Şu an halen 2 arkadaşımız tutuklu. Dosya içerisinde hukuki olarak suç teşkil edecek bir şey de yoktur."

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanan yargılamanın ikinci duruşması 31 Mart'ta yapılacak.

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