Boğaziçi öğrencilerini kışkırtmaya devam: Fakülte açmaya 'dehşet verici' diyen hocamız da oldu!

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Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyen grubununun öğrencileri kışkırtan açıklamalarından sonra bu kez de üniversitenin eski İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dekanı Prof. Dr. Oya Başak sahneye çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni açılan Hukuk ve İletişim Fakülteleri'nin sorulduğu Prof. Başak akıl almaz bir cevap vererek, "Dehşet içinde kaldım." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Melih Bulu'yu hedef aldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden grubun provokasyonu sürerken, öğrencileri kışkırtacak bir açıklama da eski İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dekanı Prof. Dr. Oya Başak'tan geldi. Gazete Oksijen adlı haftalık dergiye konuşan Başak, isim vermeden Prof. Dr. Melih Bulu'yu hedef aldı. "Biz ders vermeden, referanslarına bakmadan asla hoca kabul etmezdik." diyen Başak, "Çok ince eleyip sık dokurduk ve öyle seçerdik." şeklinde konuştu.

Yeni fakültelerin açılmasından rahatsız olan bir akademisyen!

LGBTİ'li sapkınların yuvası haline gelen Boğaziçi'nin eski akademisyeni Prof. Başak'a, üniversitede açılan Hukuk ve İletişim fakülteleri de soruldu. Sapkınların buluştuğu üniversite kulüplerinden, akademisyenlerin bile eşcinsel azgınlığı meşrulaştırmaya çalışmasından rahatsız olmayan Prof. Dr. Oya Başak, üniversitede yeni öğrencilerin farklı dallarda yetişeceği bölümler için şu skandal cevabı verdi:

- Ne düşündünüz Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulduğunu öğrendiğiniz zaman? Herhangi bir talep geldiğini duymuş muydunuz?

"Hiç. Dehşet içinde kaldım. Yani… Olmaz."