Boğazdan geçen 100 gemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çimariva selamında bulundu

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle TCG Anadolu Gemisi'nin de aralarında bulunduğu 100 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çimariva selamıyla selamladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Bağazı'nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Gemilerin geçişi sırasında Beylerbeyi Sarayı'na yakın bir kısımdan 1. Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.

100 GEMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇİMARİVA SELAMINDA BULUNDU

Gemiler, Vahdettin Köşkü'nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

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