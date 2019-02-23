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Boğazdaki gıcık ve öksürük için bitkisel tedavi

Boğazdaki gıcıklanma nasıl geçer? Boğazdaki gıcık ve öksürük için bitkisel tedavi nasıl olmalıdır?

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:23
Boğazdaki gıcık ve öksürük için bitkisel tedavi

Boğazda batma, yanma ve kaşınıyormuşcasınaa gıcıklanma hissi sık rastlanan bir rahatsızlıktır.

Boğazda mukus birikimi, mukusun burun arkasından damlama hissi, özellikle, geceleri rahatsız edici bir öksürüğe dönüşür.

Boğaz gıcıklanması ve öksürük için doğal besinlerden ve şifalı bitkilerden faydalanılabilir.

Ancak, geçmeyen gıcık ve öksürük için mutlaka bir hekime görünmekte fayda var.

Böyle bir rahatsızlık için, her şeyden önce bol sıvı almak gerekir. Özellikle, sıcak bitkisel çaylar boğazı yumuşatmak için ideal bir tedavidir.

Evde hazırlayacağınız tuzlu su ile de burnunuzu yıkamanız, rahatsızlığınızı hafifletecektir.

Sigara ve kafeinli içeceklerden uzak durmak ise, alınacak önlemler arasındadır.

BOĞAZDAKİ GICIK VE ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİSEL TEDAVİ

1 su bardağı su ile 1 yemek kaşığı adaçayını 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Sonra 5 dakika dinlendirin ve süzün. Karışım ılıdığında, gargara yapın.

Bu kür, 15 gün boyunca her sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde iki defa uygulanacaktır.

Balın içerisine eşit miktarda zencefil ve zerdeçal karıştırılarak günde birkaç kez çiğnenir.

1 kaşık balın içerisine, yarım çay kaşığı toz tarçın ilave edilir. Bu karışım günde üç defa yenir.

Bu kür, boğazı rahatlatır.

Bu kür, kronik öksürük, soğuk algınlığı ve sinüslerin temizlenmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi için çok etkilidir.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:23
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