  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Boğaz'da vapurlardan düdük çalma eylemi! İmamoğlu’nun kulakları sağır
Gündem

Boğaz'da vapurlardan düdük çalma eylemi! İmamoğlu’nun kulakları sağır

Yeniakit Publisher
2023-04-28 11:37:00 - 2023-04-28 11:49:23

Şehir Hatları AŞ.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazı'nda bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir uzlaşıya varılamadı.

Görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edildi.

Bir dakika sürdü

Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca düdük çaldı.

Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti. Şehir Hatları AŞ. yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

İmamoğlu'nun sözü hatırlatıldı

Çalışanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.

Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi
Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi

Siyaset

Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi

İmamoğlu'nu yerin dibine soktu: Senin azıcık utanman var mı?
İmamoğlu'nu yerin dibine soktu: Senin azıcık utanman var mı?

Siyaset

İmamoğlu'nu yerin dibine soktu: Senin azıcık utanman var mı?

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 6 okuna "hanımcılığı" da ekledi
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 6 okuna "hanımcılığı" da ekledi

Medya

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 6 okuna "hanımcılığı" da ekledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman

Ciğerlerimiz olan Ormanlarımızı içinde ki masum hayvanlarla birlikte yakanlarla işbirliği yaptılar, İstanbul'u ve İstanbulluların başını yaktılar..Şimdi de tüm memleketi yakmanın peşindeler..Allah fırsat vermesin..Bu millete de feraset versin. Amin

Osman

İstanbul'da sirenler çoktan çalmaya başladı da vapurlardan ses yeni gelmeye başladı..Allah memleketi korusun bunlardan.. İstanbul'umuzu da bir an önce kurtarsın ellerinden..
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23