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Yerel Boğaz'da bekleyen tankerlerin sayısı artıyor!
Yerel

Boğaz'da bekleyen tankerlerin sayısı artıyor!

Rusya'nın petrol ihracına getirilen yeni kısıtlamaların ardından Boğazlardan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 13:12:00 -
Boğaz'da bekleyen tankerlerin sayısı artıyor!

Bloomberg'in elde ettiği verilere göre Kazakistan'dan gelen ve 23 milyon varil petrol taşıyan 26 tanker Boğaz'dan geçiş için bekliyor.

Geçen ayın sonunda Türkiye Boğaz'dan geçecek tankerlerin sigorta mektubu olması gerektiğini duyurmuştu. Türkiye'nin bu adımı, AB'nin Rusya'ya yönelik petrolde tavan fiyat yaptırımının ardından gelmişti.

İngiliz ve Amerikalı yetkililer Türkiye'nin sigorta zorunluluğunu gözden geçirmesini talep ederken henüz bu çabalar karşılık bulmadı.

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