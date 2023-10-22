BoE'ye kötü haber: İngilizlerden tahvil satışlarını derhal son bulmasına yönelik çağrısı! Şoka uğradı

İngiliz ekonomistler, BoE'yi niceliksel sıkılaştırma adı altında yaptığı tahvili satışlarını durdurmaya çağırdılar

İngiliz ekonomistler, tahvil fiyatlarındaki çöküşün vergi mükelleflerini milyarlarca pound zarara uğratma tehdidinin ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nı niceliksel sıkılaştırma adı altında yaptığı uzun vadeli devlet tahvili satışlarını durdurmaya çağırdılar

Bloomberg News'un haberine göre, Deutsche Bank'ta kıdemli ekonomist Sanjay Raja, BOE'nin sattığı her uzun vadeli yaldızın değerinin yaklaşık %55'i kadar zarar ettiğini, bunun da kısa ve orta vadeli tahvillerde aldığı iskontodan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Lloyds Bank ve Bloomberg tarafından yapılan analiz, sadece BOE'nin bilançosunda tutulan tahvillerin aktif satışının geçtiğimiz yıl İngiltere hükümetine 15 milyar sterline (18,2 milyar dolar) mal olduğunu ve kayıpların büyük kısmının 20 yıl veya daha uzun vadeli tahvillerde olduğunu gösterdi.

Raja ve Lloyds Bank Commercial Markets'in piyasa analizleri müdürü Sam Hill, BOE'nin kayıpları azaltmak için satışları kısa vadeye kaydırması gerektiğini söylediler.

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Raja, "BOE bu uzun tahvilleri satmaya devam ettiği sürece, kamu maliyesine vurulacak darbe de o kadar büyük olacaktır" dedi.