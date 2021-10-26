Boeuf Bourguignon nasıl yapılır?

Evinde denemek isteyenler için Beef Bourguignon tarifi.

Malzemeler

3 kg dana kol

3 adet havuç

4 adet soğan

10 diş sarımsak

5 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı domates salçası

1.5 litre et suyu

15 dal kekik

3 adet defne yaprağı

10 dal biberiye

1,5 bardak su bardağı zeytinyağı

30 adet arpacık soğan

Yapılışı

Eti temizleyip iri parçalar halinde kesin. Döküm tencerenin içerisine zeytinyağın yarısını koyun ve ısındığında etleri içine alarak her tarafını kızartın. Kızaran etleri kenara alın. Kereviz ve havuçları küp, soğanları piyazlık doğrayınve sarımsakları temizleyin. 10 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye dökerek ısıtın. Doğradığınız sebzeleri yağın içerisine ekleyerek kavurun. Ardından salça ve un ekleyerek kavurmaya devam edin. Sebzelerin üzerine etleri ekleyerek karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Taze otları da içine atarak tencerenin kapağını kapatın. 220 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin. Ardından ısıyı 180 dereceye düşürün ve 2 saat daha pişirin. Etler tamamen yumuşadığında fırından çıkartın. Arpacık soğanların kabuklarını güzelce soyun. Bir tencereye kalan zeytinyağını ekleyin ve soğanları içine alın. Soğanı çevirerek kızarttıktan sonra üzerine et suyu ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız beef bourguignon'a pişirdiğiniz soğanları ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.