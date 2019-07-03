Boeing’den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar yardım

Boeing şirketi, Etiyopya ve Endonezya’daki uçak kazalarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine toplam 100 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing şirketi, Etiyopya ve Endonezya’daki uçak kazalarında ölen kişilerin ailelerine toplam 100 milyon dolar yardımda bulunacaklarını açıkladı. Açıklamada, “Bu yardım fonu, kazadan etkilenen ailelerin ve toplulukların eğitimine, yaşam masraflarına ve ekonomik gelişmelerine destek olacak. Yerel hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile yardımların ulaştırılması için işbirliği kuracağız” ifadeleri yer aldı.

Boeing 737 Max 8 tipi yolcu Endonezya’da ve Etiyopya’da düşmesi sonucu Endonezya’da 189, Etiyopya’da 157 kişinin hayatını kaybetmişti.