0553 313 94 23

Boeing 737 MAX için bir yazılım güncellemesi duyurdu

ABD'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı- Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett:- "Güncelleme analiz, laboratuvar testi ve simülatör doğrulamasından geçti. Ayrıca uçuş sırasında sertifikalandırma testi için Federal Havacılık İdaresi temsilcileriyle birlikte iki test uçuşu gerçekleştirildi"- "21 gün süren pilot eğitimine de ilgili güncelleme yansıtıldı. Onaylanmasının ardından güncellemeye tüm 737 MAX pilotlarınca erişilebilecek"

27 Mart 2019 Çarşamba 21:07
Boeing 737 MAX için bir yazılım güncellemesi duyurdu

İSTANBUL (AA) - ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurdu.

Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği telekonferansta, 737 MAX tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıkladı.

Sinnett, manuel uçuş sırasında uçağın flapları açıkken ve yüksek hücum açısında devreye girmek üzere tasarlanan MCAS yazılımının analiz, laboratuvar testi ve simülatör doğrulamasından geçtiğini belirtirken, güncellemenin ayrıca uçuş sırasında sertifikalandırma testi için Federal Havacılık İdaresi (FAA) temsilcileriyle birlikte iki test uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güncelleme ile birlikte ek güvenlik katmanlarını da açıklayan Sinnett, "Uçuş kontrol sistemi, bundan böyle iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracaktır. Flaplar kapalı olduğu halde sensörler arasındaki uyuşmazlık 5,5 derece veya daha fazlaysa, MCAS devreye girmeyecektir. Uçuş güvertesindeki bir gösterge pilotları duruma dair bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.

MCAS'ın normal olmayan koşullarda devreye girmesi halinde her yüksek hücum açısı durumunda yalnızca bir girdi sağlanacağını kaydeden Sinnett, "MCAS’ın birden fazla girdi sağlayacağı bilinen veya öngörülen başarısızlık koşulları mevcut değildir." diye konuştu.

Güncellemelerin anormal uçuş koşullarında mürettebatın iş yükünü azaltacağını öne süren Sinnett, "MCAS, hiçbir zaman pilotun kolu geri çekmesiyle tersine çevirebileceğinden fazla dengeleme girdisi sağlamayacaktır. Pilotların her zaman MCAS’ın etkisini geçersiz kılarak uçağı manuel olarak kontrol etme yetisi bulunacaktır." dedi.

Sinnett, firmanın 21 gün süren pilot eğitimine de ilgili güncellemenin yansıtıldığını söylerken, onaylanmasının ardından güncellemeye tüm 737 MAX pilotlarınca erişilebileceğini ifade etti.

- Tazminatlar yolda

Boeing 737 MAX-8 tipi uçakların 5 ay içerisinde Endonezya ve Etiyopya'da iki kazaya karışması üzerine aralarında Türkiye, ABD, Rusya ve İran'ın da bulunduğu pek çok ülke hava sahalarını 737 MAX-8 ve 737 MAX-9 tipi uçaklara kapatmıştı.

ABD'de hakkında soruşturma da başlatılan Boeing konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yapmış, uçuşların durdurulmasının yerinde bir karar olduğunu ve güvenliği artırmak için bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Norwegian Air havayolu firması Boeing'e hava sahalarının kapatılması sonrası uçuş iptalleri gerçekleştirmek zorunda kaldığı için tazminat davası açacağını duyururken diğer hava yolu firmalarının da benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:07
  1. Boeing 737 Max
  2. Endonezya
  3. Etiyopya
  4. flap
  5. güncelleme
  6. güvenlik
  7. Hücum Açısı
  8. kaza
  9. Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi
  10. Mike Sinnet
  11. pilot
  12. Uçak
  13. yazılım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi
    1. Mustafa Cengiz yönetiminin idari..
    2. Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: “AB romantik..
    4. "Afrika veri tabanı oluşturmamız..
    5. "Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması..
    6. Demba Ba: Ay'a gidilmedi, bu bir kurmaca
    7. Üniversite kampüsünde korkunç olay: 1..
    8. İngiltere Başbakanı May'den istifa..
    9. AP tek kullanımlık plastik ürünleri..
    10. "15 Temmuz, Anadolu topraklarının..
    11. Pencereden atlayan 3 yaşındaki çocuğu..
    12. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal,..
    13. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    14. Kılıçdaroğlu: “Ekrem İmamoğlu..
    15. ABD, Özbek pamuğunu satın alma..
    16. Florida’da öğretmenlerin silahlanması..
    17. Kılıçdaroğlu Avcılar'da
    18. Boeing 737 MAX için bir yazılım..
    19. MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na..
    20. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    21. "Milli takım, Şenol hocamızla güzel..
    22. Bakan Varank, Güngören esnafını..
    23. Türkiye'den hareket eden Palau..
    24. Nihat Özdemir: "Yeni bir ruh, yeni bir..
    25. Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra..
    26. Bakan Çavuşoğlu o sesi duyunca..
    27. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    28. Çavuşoğlu, Çorlu’da Cumhur İttifakı..
    29. Bayern Münih bombayı patlattı! Tam 80..
    30. Mert Günok: “Milli Takım’da güzel bir..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek