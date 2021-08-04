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Bodrumunda tank bulunduran yaşlı adam hapis cezası aldı
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Dünya Bodrumunda tank bulunduran yaşlı adam hapis cezası aldı
Dünya

Bodrumunda tank bulunduran yaşlı adam hapis cezası aldı

Almanya’nın Kiel şehrinde, evinin bodrum katında, 2. Dünya Savaşı’na ait Panther tankı ile birçok diğer silah bulunduran 84 yaşındaki bir adam 14 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 04:20:00 -
Bodrumunda tank bulunduran yaşlı adam hapis cezası aldı

DPA haber ajansının aktardığına göre, 2015’te 84 yaşındaki adamın yaşadığı evin bodrum katında Panther tankının yanı sıra, çok namlulu roketatar, torpido, bombaatar, tüfekler ve 5 binden fazla mermi tespit edildi.

Kiel mahkemesi, yaşlı adamı yasadışı silah, mühimmat ve patlayıcı bulundurmaktan suçlu bulsa da niyetinin kötü olmadığına ve koleksiyoncu olarak hareket ettiğine karar verdi. Adamın yaşı, sabıka kaydının bulunmaması ve suçu gönüllü olarak itiraf etmesi hafifletici faktörler, tespit edilen silahın çok sayıda olması da ağırlaştırıcı durum olarak kabul edildi. Dört ay süren mahkeme süresi verilen ceza süresinden çıkılırken Alman ayrıca 250 bin Euro para cezası verdi.

Adam, koleksiyonu koruyamayacak. Mahkeme, tank ve çok namlulu roketatarın satılmasına karar verdi. ABD’nin Seattle şehrinden bir müze ile Almanya’dan bir koleksiyoncunun tankı satın almak istediği belirtildi.

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