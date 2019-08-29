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Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin ruhsatı iptal edildi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki yunus gösteri merkezinin ruhsatını iptal ettiğini açıkladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:42
Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin ruhsatı iptal edildi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki yunus gösteri merkezinin ruhsatını iptal ettiğini açıkladı. Yunus Parkı’nın kapatılması için 85 bin imzayla Belediye Başkanı Ahmet Aras’a gelen heyet ise Başkan’ın açıklamasıyla gözyaşlarına boğuldu.


Bodrum Kent Konseyi, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Yazar Buket Uzuner beraberindeki heyet Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret ederek bir süre önce change.org/bodrumyunusparkinahayir adresinde başlatılan kampanyada toplanan 85 bin imzayı teslim etti.


Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’nde bulunan Yunus Gösteri Merkezinin kapatılması için 2011 yılından bu yana mücadele verdiklerini ifade eden hayvanseverler, Başkan Ahmet Aras’ın açıklamasıyla gözyaşına boğuldu. Yazar Buket Uzuner’den toplanan 85 bin imzayı teslim alan Bodrum Belediye Başkanı, bir süredir konunun üzerinde hassasiyetle durduklarını ifade ederek söz konusu merkezin ruhsatını iptal ettiklerini açıkladı. Başkan Aras şunları söyledi:


"Yunusların özgürlüğü ile ilgili yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyorum ve onlar için yaptığınız bütün girişimleri destekliyorum. Sizler buraya gelmeden öncede Yunus Gösteri Merkezi ruhsatını iptal ettim. Bu imzalar toplanmaya başlamadan önce dahi bu konu gündemimizdeydi. Hukukçularımıza konuyu incelettik ve içkili lokanta ruhsatının yanına, yunus gösteri merkezi diye bir tali faaliyet konusunun yasal olarak belediye tarafından konulamayacağına hukukçularımız hükmetti. Bunun üzerine ben de ruhsatı iptal ettim çünkü yunus gösteri merkezi ruhsatı vermek bizim işimiz değil. Ayrıca belediye denetleyemeyeceği hiçbir faaliyete ruhsat veremez."


Başkan Aras’ın açıkladığı sürpriz karar kalabalık arasında sevinç gözyaşları ve alkışlarla karşılandı.


Daha sonra Bodrum Belediye Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan grup Başkan Ahmet Aras’ın kararını kamuoyu ile paylaştı. Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı, Yazar Buket Uzuner ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz yaptıkları konuşmalarda, hayvan esaretine karşı duruşundan dolayı Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:42
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