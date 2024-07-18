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Aktüel Bodrum'daki otelde 16 turist zehirlendi!
Aktüel

Bodrum'daki otelde 16 turist zehirlendi!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 19:44:00 -
Bodrum'daki otelde 16 turist zehirlendi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde konaklayan 16 turist gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde gıda zehirlenmesi yaşandı.

Otelde yedikleri yemek sonrası 16 turist; kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı belirtisi gösterdi. Turistlerin bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı da kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Tedavileri tamamlanan turistler taburcu edildi.

Olayla ilgili Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünce inceleme başlatılacağı öğrenildi.

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