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Aktüel Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de yıkılıyor
Aktüel

Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de yıkılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:21:38 -
Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de yıkılıyor

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işletmenin yıkımına başlandı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan Küdür Yarımadası'nda, Bodrum Belediyesince nisan ayı sonralarında tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı. Ancak alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalara ara verilen bölgedeki son plaj işletmesi için yasal süreç tamamlandı.

Bölgede, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahipleri tarafından yıkım çalışması başlatıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı, bu yapının da yıkılmasıyla yeniden doğal haline kavuşacak.

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