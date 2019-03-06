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"Bodrum'da yarışmak muhteşem"

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 7'incisi düzenlenen, 15 ülkeden 400'den fazla sporcunun katıldığı "Uluslararası Optimist Yarışı", katılımcılarına büyük keyif veriyor- BIOR Organizasyon Komitesi Üyesi ve başantrenör Serdar Çiçek:"Bu organizasyon nedeniyle ilçede şu an iki bin kişi var. Buranın tercih edilme nedenlerinden birisi, ikliminin 12 ay yelken yapmaya uygun olması"- Danimarka Yelken Takımı Lideri Niels Ole Sloth:- "Yarışmaya 9 sporcu ile katılıyoruz. Bodrum'da olmaktan çok mutluyuz. Danimarka'da her yer buz tutmuş durumda ve kar var"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:52
"Bodrum'da yarışmak muhteşem"


MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen Uluslararası Optimist Yarışı (BIOR), eşsiz güzellikte görüntülere sahne oluyor.

Bodrum Belediyesi BodrumsporKulübüYelkenŞubesievsahipliğinde, 9 Mart Cumartesi gününe kadar İçmeler açıklarında gerçekleştirilen yarışlara, 15 ülkeden 400'den fazla sporcu katılıyor.

Yarışlarda sporcular ve aileleri, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

BIOR Organizasyon Komitesi Üyesi ve başantrenör Serdar Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından sporcuların ilçeye geldiğini ifade eden Çiçek, "Bu organizasyon nedeniyle Bodrum'da şu an iki bin kişi var. Buranın tercih edilme nedenlerinden birisi, ikliminin 12 ay yelken yapmaya uygun olması. Avrupa'nın sayılı tesislerinden birine sahibiz. Denizin temizliliği ve rüzgar koşulları tercih sebebi oluyor." diye konuştu.


- "Birçok sporcu aileleriyle birlikte katılıyor"


Aynı tarihte İtalya, İspanya, Portekiz ve Türkiye'de dört yarış birden yapıldığına işaret eden Çiçek, şöyle devam etti:

"Bu yarışlara katılım oldukça yüksek. Hatta Avrupa hava sahasındaki fırtına dolayısıyla özellikle Kuzey Avrupa'da havaalanları kapatıldı. Bu sebeple İspanya'nın uçuşları iptal olduğu için yarışlara gelemediler. Bu gibi aksilikler yaşadık. Özellikle Avrupa'dan gelen birçok sporcular aileleriyle birlikte katılıyor. Onlarda Bodrum'u görmüş ve tanımış oluyorlar. Bu tür etkinliklerin özellikle kış turizmine çok büyük bir katkı yaptığını düşünüyoruz."

Danimarka Yelken Takımı Lideri Niels Ole Sloth ise kulübünün 2014 yılında katıldığı yarışmaya, kendisinin ilk kez katıldığını söyledi.

Organizasyonu çok başarılı bulduğunu ve bu yıl yeniden katılma kararı aldıklarını belirten Sloth, "Yarışmaya 9 sporcu ile katılıyoruz. Bodrum'da olmaktan çok mutluyuz. Danimarka'da her yer buz tutmuş durumda ve kar var. Bu havada Bodrum'da yarışmak muhteşem." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan katılan antrenör Vasilis Illiopoulos da bu kadar çok ülkeyle yarışmaktan keyif alacaklarını kaydetti.

Yarışların ülkeler arası bağları güçlendirdiğine de dikkati çeken Illiopoulos, "Bu tür etkinlikler ülkeler arasındaki bağları güçlendiriyor. Benim çok fazla Türk arkadaşım ve akrabam var. Türkiye ile çok yakın bağlarım var." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:52
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