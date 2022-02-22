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Aktüel Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 19:17:00 -
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla-Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi alınan bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta ve içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 138 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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