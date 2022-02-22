Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.
Muğla-Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi alınan bir aracı uygulama noktasında durdurdu.
Araçta ve içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 138 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.