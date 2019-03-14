0553 313 94 23

Bodrum’da taşıma su tarihe gömülecek

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük’te vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 01:26
Bodrum’da taşıma su tarihe gömülecek

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük’te vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı. Gümüşlük’te esnaf ve vatandaşla buluşan Ahmet Aras’a bugünkü seçim gezisinde CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban da eşlik etti.


Gümüşlük’te yaz kış yaşayan nüfusun ve konut sitelerinin başta içme suyu olmak üzere temel bazı ihtiyaçları olduğunu kaydeden Ahmet Aras, “Size söz veriyorum; Gümüşlük’ün ne arıtma ne de içme suyu problemi kalmayacak. En kısa sürede taşıma suya son veriyoruz. Suyu evinize getireceğiz” dedi.


Gümüşlük sakinleri, yıllardır kronikleşen sorunlarını CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’a anlattı. Başta yol olmak üzere, toplu taşıma, çocuk oyun alanları ve özellikle de okul servisleri ile ilgili mağduriyetler yaşadıklarını anlatan Gümüşlük halkı, CHP Adayı Aras’ın projelerini büyük bir dikkatle dinleyerek “Biz sizin bu işi yapabileceğinize inandık” dediler.


İz bırakan CHP’li belediyeleri model aldık


Bodrum’un hızla artan nüfusuna ve yapılaşmasına karşın belediye hizmetlerinin yetişemediğini ve bunun her mahallede giderek kronikleşen sorunlara yol açtığını vurgulayan Ahmet Aras, “Sorun, 2 bin 400 personeli, araç gereci, hizmet binalarıyla çok büyük bir güç olan Bodrum Belediyesi’nin, Bodrum’un büyüme hızına yetişememesidir. Belediyenin bu ‘hantal’ yapısını bir an önce sisteme oturtmak ve belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına getirmek için yola çıktık. Türkiye’de iz bırakan ve çok başarılı CHP’li belediyeleri model aldık. Bodrum 1 Nisandan sonra sosyal belediyecilikle tanışacak” diye konuştu.


Bodrum Belediyesi’nin 1 Nisandan itibaren yatırım hamlesine başlayacağını müjdeleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük ve Turgutreis’i kapsayan çok büyük kapasiteli bir atık su arıtma tesisinin kurulma aşamasına geldiğini belirterek “Bu bölgelerimizde artık arıtma sorunu kalmayacak. 5 yıl içinde ise Bodrum’un tüm altyapı sorunlarını çözmüş olacağız” dedi.


Kaynaklar nereye harcanıyor, hepsini bilecek, göreceksiniz


Proje üreten ve hayata geçiren genç ve dinamik birekip olduklarının altını çizen Aras, bütün bu yatırım sürecinde Bodrum Belediyesi bütçesinin tümüyle şeffaf olacağını kaydetti. Aras, “Sizden alınan harçlar, vergiler tam olarak nereye harcanıyor, kaynaklar nasıl tüketiliyor, hepsini bilecek ve göreceksiniz. Altyapı tamamlandıktan sonra Bodrum’un yolları başta olmak üzere tüm üst yapısı için kalıcı çözümler hayata geçirilecek. Belediye mazeret üretme yeri değil. Bizim işimiz değil cümlesini kesinlikle duymayacaksınız. Bodrum belediyesi ve Büyükşehir belediyesi ayrımını kaldırıp attık. Biz hizmetten yanayız. Biz kaynak bulmak konusunda da zorlanmayacağız. Kaynaklar hem belediye mevzuatında var hem de bütçesinde var. Biz mazeret üretenlerden değil, hizmeti yapıp sizlere gururla sunanlardan olacağız.” diye konuştu.


CHP Adayı Aras, Gümüşlük sakinlerinin talepleri üzerine bu mahalleye en kısa zamanda bir yaşlı yaşam merkezi kazandıracaklarını, bunun projesini hazırladıklarını da söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Senatosundaki kritik Yemen tasarısı kabul edildi
    1. ABD Senatosundaki kritik Yemen..
    2. ABD iki yasak füzeyi deneyecek
    3. Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
    4. Liverpool, Almanya’da çeyrek final..
    5. Polisten kaçan sürücü ‘Kimyon’ savurup..
    6. Barcelona, Lyon’u farklı geçti
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. CSO’nun Başkemancısı Sofya’da sahne aldı
    9. Bodrum’da taşıma su tarihe gömülecek
    10. Dr. Mehmet Nil Hıdır meslektaşlarını..
    11. Tahir Ateş, turizm projelerini Bakan..
    12. Mehmet Tosun Yalıkavaklıların gönlünü..
    13. Liverpool Almanya'da tarih yazdı!
    14. Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara..
    15. Pınar Karşıyaka'ya İtalyan rakip
    16. ABD yine şaşırtmadı! İnsan hakları..
    17. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    18. "Bu beka meselesi değil de nedir"
    19. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    20. Alman devi açıkladı! 7 bin kişi işten..
    21. Minibüsün altına saklanıp boğazına..
    22. Bakan Kasapoğlu: “Yol yapacakları..
    23. Amerikan Katolikleri kiliseye..
    24. Düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kara..
    25. Romanya medyasından bomba iddia!..
    26. Sevilla, Galatasaray'ın yıldız..
    27. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya’da
    28. Maduro saldırının sebebini öğrenecek!..
    29. Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta STK’lar, iş..
    30. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!