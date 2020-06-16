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Aktüel

Bodrum'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:08:53 -
Bodrum'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren 83 yaşındaki kadın boğuldu.

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndaki bir sitenin plajından denize giren Müzeyyen Erkul'un bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını görenler, kadını denizden çıkardı.

Erkul, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Erkul'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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