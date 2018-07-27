Bodrum'da kurtarma operasyonu! Açık denizde arızalandı...
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Karaada açıklarında arızalandıktan sonra sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişinin kurtarıldığı bildirildi.27 Temmuz 2018 Cuma 16:52
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk bayraklı "Syreni" isimli 12 metre uzunluğundaki yelkenlinin, Karaada açıklarında arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçinde 4 kişi bulunan ve sürüklenen tekne, bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botuna bağlandı.
Yolcular Sahil Güvenlik botuna alınırken, bölgeye giden "KIYEM 2" isimli kurtarma botuna yedeklenen tekne Bodrum Limanı'na çekildi.
Arızalı tekne daha sonra marina botunun da yardımıyla kıyıya yanaştırıldı.
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