Bodrum'da korkutan orman yangını!

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde bulunan yarımadadaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, 3 tarafı denizle çevrili olan ve karadan yol bulunmayan yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

Alevlerin herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği belirtildi.