  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu'na sert tepki: Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok!

Aşağılık herifler! Sizin gibi uzman çavuşlar olmaz olsun

Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a sürpriz! "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi

Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü

Yunan profesörün F-16 sözleri ortalığı karıştırdı! Biz Türklerin Batı tarafından yönetilmesini istiyoruz

Biri gitti Mersin’e biri gitti tersine! 6’lı masa çok fena yakalandı

2010'dan öncekiler neydi peki? Akşener'den FETÖ'ye selam yalana devam

Türkiye’nin en büyüğünde sona gelindi! Birileri çok fena kuduracak

Milli elektrikli uçak için iki devden büyük güç birliği!

İtfaiyeden vatandaşlara "sessiz katil" uyarısı
Aktüel Bodrum'da kaçakçılık operasyonu
Aktüel

Bodrum'da kaçakçılık operasyonu

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 19:19:00 -
Bodrum'da kaçakçılık operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'nde S.K'nin evinde sigara üretip satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 6 hava kompresörü, 19 bin 500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 369 bin 600 boş makaron, 1112 TAPDK bandrolü, 80 kilogram açık tütün, 18 kilogram paket tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23