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Aktüel Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
Aktüel

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

İlçede 1 yılda 380 kaçak yapı yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:07:13 -
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 380 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yıkım kararları onaylanan yapıların büyük bir kısmı sahipleri tarafından yıkılıyor.

Geçen yıldan bu yana yasal işlemleri tamamlanan 380 yapının yıkımı bitirildi. Bina, duvar, iskele, garaj, havuz, depo ve asansör gibi yapılardan oluşan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin bir kısmı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yapıldı.

Tespiti yapılan 1600 kaçak yapının yıkımı için ise hukuki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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