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Yerel Bodrum’da işletmede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Yerel

Bodrum’da işletmede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bodrum’da işletmede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir işletmede çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerinden yaralı halde kaçan yabancı uyruklu iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Bodrum’un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir işletmeye gelen yabancı uyruklu iki kişi ile işletme yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dört kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılardan ikisi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi edilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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