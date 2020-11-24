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Aktüel Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı
Aktüel

Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:01:04 -
Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yolda göçük oluştu.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, içme suyu hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolda oluşan göçüğe, o sırada bölgeden geçen bir kamyonetin ön kısmı düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü güvenli bir yere geçti.

Borudan çıkan tazyikli su nedeniyle çevredeki bazı işletmeleri ve bahçeleri de su bastı.

Su basan iş yeri çalışanları temizlik çalışması başlatırken, zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fırın işletmecisi Ali Kılınç, gazetecilere, yağmur yağdığı zaman da benzer sorunları yaşadıklarını söyledi.

Kılınç, "Bu sene herhalde dördüncü kez patladı. Yetkililere rica ediyoruz bizim sorunumuzun giderilmesi lazım. Bu sorun burada oturan bütün insanların sorunu." dedi.

Hattın vanasının kapatılmasının ardından belediye ekiplerince bölgede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

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