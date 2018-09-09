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Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü: 16 yaralı

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Başka bir aracın sıkıştırması sonucu devrilen şehir içi yolcu minibüsünde 16 kişi yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 18:17
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü: 16 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutreis-Bodrum karayolu Gürece mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 TM 6693 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, bir aracın sıkıştırması üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçerisinde 14 yolcunun bulunduğu minibüste ilk belirlemelere göre sürücüyle birlikte 16 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere tahliyesi devam ederken, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:17
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. trafik kazası

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