Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı! Lastik botla Yunanistan'a kaçacaklardı

Muğla’nın Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesi Karaincir açıklarından, yasa dışı yollarla Yunanistan’a lastik bot ile kaçmaya çalışan Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 37 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesi Karaincir açıklarında devriye sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve aralarında Suriye, Filistin ve Irak uyruklu kişilerin ve çocukların da bulunduğu 37 kişiyi yakaladı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.