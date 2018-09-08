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Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı! Lastik botla Yunanistan'a kaçacaklardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında çocuklarında bulunduğu 37 kaçak göçmen, lastik bot ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı! Lastik botla Yunanistan'a kaçacaklardı

Muğla’nın Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesi Karaincir açıklarından, yasa dışı yollarla Yunanistan’a lastik bot ile kaçmaya çalışan Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 37 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesi Karaincir açıklarında devriye sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve aralarında Suriye, Filistin ve Irak uyruklu kişilerin ve çocukların da bulunduğu 37 kişiyi yakaladı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Kaçak göçmen
  4. kaçak göçmen operasyonu
  5. lastik botla yakalandılar
  6. Yunanistan'a kaçacaklardı

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