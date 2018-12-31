THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bodrum'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı

Bodrum'da düzenlenen etkinlikte dağıtılan fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:13
Bodrum'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı

Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Bodrum Belediye Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi.

Vatandaşlar, fidanlara yoğun ilgi gösterdi. 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi. Meydandan geçen turistler, etkinliği ilgiyle izledi. Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, "Yılın son gününde, fidan dağıtımı yapıyoruz. Fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu etkinliği yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikelim çağrısıyla yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Bodrumlu vatandaşlarımız, etkinliğe sahip çıktı. Çok yoğun bir katılım var" dedi. Dağıtılan fidanlardan alan Ahmet Polat, "Bu fidanları değerlendirsinler. Yeşil olsun her yer. Yeşil bir hayat istiyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:13
  1. Bodrum
  2. Milas
  3. Muğla
  4. Fidan dağıtıldı
  5. Milas Orman İşletme Müdürlüğü
  6. Dağıtılan fidanlar 1 saatte tükendi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
    1. Yalova'da sahte içki operasyonu: 4..
    2. BM'den Husilere "Yemen'e yardımların..
    3. Bursa'da 2 ayrı olayda çatıdan düşen 2..
    4. Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol..
    5. Ankara'da yılbaşı öncesi gıda denetimi
    6. Altuğ Verdi'nin yerine atanan Nurettin..
    7. Bodrum'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı
    8. Manisa'da yılın son gününde havadan..
    9. Yüksekova'da kar kalınlığı yarım..
    10. YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan..
    11. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10..
    12. 13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
    13. Taksim'de yılbaşı güvenlik önlemleri
    14. Ümraniye'de akü yüklü kamyonda yangın
    15. Rize Emniyet Müdürü Gökduman görevine..
    16. Sınırda askeri hareketlilik!..
    17. Minibüs kar küreme aracına çarptı, 10..
    18. Düzensiz göçmenleri "radar timi"..
    19. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni..
    20. Çiçekleri için toprak götürürken..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!