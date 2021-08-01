Bodrum yangını kontrol altına alındı mı? Bodrum’daki yangın söndürüldü mü?

Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı orman yangını Bodrum’a da sıçramıştı. Yangın Bodrum'un merkezi mahallelerinden Umurça'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde başladı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın İçmeler bölgesine doğru ilerledi. Bodrum’da meydana gelen yangına ilişkin güzel gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

Bodrum’daki yangın söndürüldü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.