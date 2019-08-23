0553 313 94 23

Bodrum, uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak

Bodrum’un ev sahipliğini yaptığı, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (BESİAD) destekleriyle Demos Fuarcılık tarafından organize edilen Bodrum Dekorasyon Tadilat Ve İnşaat Malzemeleri Fuarı açıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:30
Bodrum, uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak

Bodrum’un ev sahipliğini yaptığı, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (BESİAD) destekleriyle Demos Fuarcılık tarafından organize edilen Bodrum Dekorasyon Tadilat Ve İnşaat Malzemeleri Fuarı açıldı.


Bodrum Belediyesi’nin de destekleriyle Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi Fuar ve Sergi Alanı’nda, 22 Ağustos - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen fuar törenle ziyarete açıldı. Bodrum’dan ve farklı illerden toplam 75 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BESİAD Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmi çeşitlendirmek ve Bodrum ekonomisini hareketlendirmek amacıyla fuarcılığa büyük önem verdiklerini belirterek, ilçeye en kısa zamanda modern bir fuar merkezi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Dekorasyon sektörünün temsilcilerini bir araya getiren fuarın, Bodrum’un günlük ekonomik döngüsüne büyük katkı sağladığını kaydeden Başkan Aras, kentin önümüzdeki yıllarda çok farklı fuarlara ev sahipliği yapacağını müjdeleyerek, bunlardan ilkinin uluslararası katılımlı bir Boat Show olarak tasarlandığını belirtti.


Başkan Aras’tan boat show müjdesi


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki yıl ilkini yapacağımız bir Boat Show Fuarı’nı da burada sizlere müjdeliyorum. Bodrum’un merkez marinasında, antik limanında yapılacak. Bodrum guletlerinin, tirhandillerin, ayna kıç teknelerin özellikle sergileneceği ve bunun yanında yine dünyaca ünlü tekne firmalarının katılacağı büyük bir Boat Show planlıyoruz. 2020 Mayıs ayında yine Bodrum çok özel bir Boat Show ile buluşacak. İşlerimizin hep ulusal ve uluslararası düzeyde olacağını ifade etmiştik. Bu da bizim için güzel bir başlangıç olacak.”


BESİAD Başkanı Engin Kaplan da fuarın yapı sektörüne, Bodrum’a ve ülke ekonomisine faydalı olmasını dileyerek desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, daha sonra fuar stantlarını tek tek gezerek, katılımcı firmalarla sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:30
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Derya Can’dan yeni dünya rekoru
    1. Derya Can’dan yeni dünya rekoru
    2. Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı..
    3. Altay’da bir formaya iki aday
    4. İzmir'deki yangında hasar tespit..
    5. Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı..
    6. Jandarma’dan ‘Yayaların geçiş..
    7. Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile..
    8. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz’dan..
    9. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği,..
    10. SODİGEM Blokzincir’i ele aldı
    11. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
    12. 3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar..
    13. Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına..
    14. Bedensel Engelliler Atletizm Milli..
    15. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    16. Sözde çevreciler uyarırken kirletti
    17. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in..
    18. Altın fiyatları
    19. Fethiye’de trafiği tehlikeye düşüren..
    20. 50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf..
    21. G7 Zirvesi, yarın protestoların..
    22. Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
    23. MHP’den ilçe başkanlıklarına Malazgirt..
    24. Nevşehir Belediyespor kombine kartları..
    25. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    26. "Okumak Güzeldir" projesine destek..
    27. Eşiyle konuşmak isterken canından oldu
    28. Mustafa Parmaksız caddesinde sıcak..
    29. Zonguldak’ta kuvvetli yağışın..
    30. HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi