'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!

23 Haziran'dan bu yana görevinin başında durmak yerine gezi ve tatillerde boy gösteren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batman'a ve Diyarbakır'a gideceği bildirildi.

İmamoğlu, Batman’da katılacağı düğünün öncesinde ve sonrasında Diyarbakır’a uğrayacak. İmamoğlu, 31 Ağustos’ta CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününde nikah şahitliği yapacak. Batman’a Diyarbakır üzerinden geçecek ve İstanbul’a yine Diyarbakır üzerinden dönecek.

Diyarbakır'da HDP'lilerle temas mı kuracak?

İmamoğlu’nun bu süre zarfında kentte bazı ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor. Ancak program henüz net olarak belirlenmedi. Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 3 HDP’li belediye başkanının görevden alınmasının ardından ziyaret daha da kritik hale geldi. İmamoğlu’nun Diyarbakır’da bulunacağı süre içerisinde HDP’lilerle temas kurup kurmayacağı yönünde henüz bir bilgi yok.

Batman'da nikah şahitliği yapacak

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar “Düğün 31’inde Batman Merkez’de olacak. Yeğenimin düğünü 23 Haziran’daydı. Seçimler nedeniyle iptal edilmişti. Sayın Başkanımız o zaman dedi ki ‘kazansam ya da kazanmasam da düğüne geleceğim’ demişti. Sözünü tuttu, gelecek. Daha önce katılacağını ifade etmişti. Günü söyledik, ona göre program yaptık, katılacak, nikah şahidi olacak” dedi.