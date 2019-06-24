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Bodrum Belediye Başkanı eline eldiveni takıp çöp topladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katılımıyla yaz boyu uğrak noktalarından olan Çatal Ada’da sahil ve deniz dibi temizliği yapıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
Bodrum Belediye Başkanı eline eldiveni takıp çöp topladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katılımıyla yaz boyu uğrak noktalarından olan Çatal Ada’da sahil ve deniz dibi temizliği yapıldı. Aras, doğa harikası olan Çatal Ada’da torbalar dolusu çöp toplanmasının utanç verici olduğunu ifade etti.


Turgutreis Mahallesi açıklarında bulunan ve yerli yabancı turistler ile yerel halkın yaz boyu uğrak noktalarından olan Çatal Ada’nın korunması, el değmemiş doğasının bozulmaması ve gelecek kuşakların da sahilinden faydalanabilmesi için gerçekleştirilen farkındalık etkinliği büyük ilgi gördü.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da bizzat yer aldığı etkinliğe, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, bazı meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği BodrumŞubesi üyeleri, bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik etkinliği hem kıyıda hem de Belediyenin gönüllü dalgıçları tarafından deniz dibinde yapıldı.


Günübirlik denizinden, sahilinden ve doğal ortamından faydalanmak için bölgeye gelen vatandaşların arkalarında bıraktığı torbalar dolusu çöp, adadan götürülmek üzere sahilde toplandı. Çöp yığınlarını görenler Bodrum’un doğasına verilen tahribatın büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.


Bazı vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ahmet Aras yaptığı konuşmada şunları ifade etti “Bizler bundan sonra bu atıkların buraya bırakılmaması için bir şeyler yapmak zorundayız. Bunun için uyarı tabelaları yaptık. Vatandaşlara buradan çağrımız; lütfen bu güzel coğrafyayı kirletmesinler, arkalarında atık bırakmasınlar, çöplerini giderken yanlarında götürsünler. Bu kadar çöpü Çatal Ada’dan toplamak bizler için gurur verici değil utanç verici bir durumdur. Bu çöpleri bırakanlar yine bizlerden birileri ancak ne yazık ki doğaya ve çevreye gereken hassasiyeti göstermemişler. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyoruz, çöp atanları uyarmalarını istiyoruz. Elbette çöp toplamak Belediyemizin asli işlerinden biri ama toplamadan önce kirletmemek en doğru olanıdır. Kendi evinin bahçesini kirletmeyen, çöp atmayan vatandaşları ortak kullanım alanları için de aynı duyarlılığa davet ediyoruz.”


Başkan Aras, sosyal alanların çok kirletildiği Bodrum’un her köşesinde bu tür etkinliklerin süreceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
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