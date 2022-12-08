Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.
Göç İdaresi'ne teslim edildiler
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen bota alınarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.