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Yerel Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 21:33:00 -
Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Göç İdaresi'ne teslim edildiler

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen bota alınarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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