Böceklerin bağırsaklarında mikroplastikler tespit edildi

İtalya ve İrlanda'dan bilim insanları, Antarktika kıtasının kuzeyinde yer alan Kral George Adası'nın kıyılarında yürüttükleri bir çalışma sonucu, böceklerin bağırsaklarında mikroplastikler tespit etti.

Biology Letters dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, Kral George Adası'nda bina yalıtımı için kullanılan bir polistiren köpük parçası üzerinde bulunan "Cryptopygus Antarcticus" isimli 18 omurgasız böcek üzerinde çeşitli testler gerçekleştirildi. Yapılan testler sonucu söz konusu böceklerin bağırsaklarında mikroplastiklere rastlandı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Siena Üniversitesi araştırmacılarından Elisa Bergami, böceklerin polistiren köpüğü kaplayan yosun ve likeni yerken plastiği de yediklerini ve mikroplastiklerin test ettikleri hayvanlar ile ekosistemin besin zincirindeki diğer türlere zararlı olan patojenleri ve atık maddeleri taşıyabileceklerini söyledi.

Bergami, söz konusu böcekleri kirlenmiş bir bölgede yaptıkları keşif gezisinde gördüklerini ve köpüğü İtalya'ya götürme kararı aldıklarını da belirterek, "Sahil boyunca uzanan plastik atıklardan endişeliydim ve plastiğin böyle izole ortama etkisini anlamak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

University College Dublin bünyesinde çalışmalarını sürdüren Doçent Tancredi Caruso ise, plastiğin ekosistemlerdeki olumsuz rolünün hafife alındığına dikkat çekti. Caruso, test edilen böcek türünün Antarktika'da yaygın görüldüğünü ve söz konusu araştırmanın tüm ekosistem için endişe verici sonuçlar ortaya çıkardığını vurguladı.