Böcek yalanıyla makam odasını sil baştan yenilemişti! İsrafçı Burcu arsa satacak

SEBAHATTİN AYAN

31 Mart yerel seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturan CHP’li belediye başkanları ilçelerin taşınmazlarını haraç mezat satmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ballı gezilerle, içkili eğlencelerle, yurt dışı turlarıyla kasayı sıfırlayan CHP’li belediye başkanlarının borcunun ötelenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşürken, emrindeki belediyeler ise bütçe açığını taşınmaz satarak kapatmaya çalışıyor.

Böcek ve koltuk

Göreve gelir gelmez “böcek” yalanıyla ilk iş makam odasını baştan sona yıktırıp yeniden yaptırarak değeri yüzbinlerce lirayı bulan yeni mobilyalar satın alan ve geçtiğimiz günlerde protokol plastik sandalye kriziyle gündeme gelen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediyeye ait taşınmazları satışa çıkardı. Köksal, 4 Eylül ve 11 Eylül tarihlerinde üç ayrı ihale ile aralarında Restoran, büro, asma katlı dükkân ve arsanın bulunduğu 20 adet taşınmazı elden çıkaracak.

Tek kalemde 51 milyon

Yerel seçimlerden önce ‘seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak’ sözleriyle milliyetçi seçmenin göz kırpan CHP’li Burcu Köksal, 4 Eylül 2024 tarihinde Orhangazi Mahallesi bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan ve muhammen bedeli yaklaşık olarak 41 milyon TL olan büro, restoran, asma katlı dükkân vasfında bulunan 19 taşınmazı haraç mezat satacak. Diğer yandan Köksal, Yenice mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 997 ada 1 numaralı parselde bulunan ve muhammen bedeli 11 milyon 276 bin TL olan bin 734 m² olan arsayı 11 Eylül tarihinde elden çıkaracak.