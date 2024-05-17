Böcek iftirasına tepki yağıyor! Yalancıdan başkan olmaz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Seçimlerin ardından ilk olarak “makam odasını” yenileyen, şatafat tutkusu ifşa olunca da “odasında dinleme cihazı çıktığını” öne sürerek açık açık yalan söyleyen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yönelik tepkiler sürüyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada böcek iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlenen ve hakkında “Suç Uydurma ve İftira” suçlarından soruşturma yürütülmesine karar verilen CHP’li Başkan Burcu Köksal’ın pişkin tavrına bir tepki de AK Parti Afyonkarahisar teşkilatından geldi.

Yalancılığı tescillendi

Rezaletin ifşa olmasının ardından dut yemiş bülbüle dönen CHP’li Köksal’ın halkı aldatmaya yönelik tutumunu eleştiren AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, şunları söyledi: “Söylediği yalanlarla öncelikle makam odasının yenilenmesine bahane üretti. Direkt yapamazdı, çünkü göze batacaktı. İşçi alımlarından ve sürgünlerden dolayı üzerindeki baskıyı örtbas etmek ve esas olarak makam odasının tadilatı bahane üretmek istedi. Savcılığın bu kararı, bizim lehimize olmuş oldu. CHP’li Başkan’ın yalan ve iftirası tescillenmiş oldu. Biz AK Parti’mizin ve benim ismimin geçtiği canlı yayın konuşmasından dolayı kendisine dava açtık. Yani yaklaşık on gün oluyor. Hukuki süreçte devam edecek. Biz davamızı açtık, yargı süreci devam ediyor, gerekli savunmamızı yapacağız. Hem şahsım adına hem partim adına dava açarken mağdurların dinlenmesi konusunu da belirtmiştik. Bundan sonraki süreci yakından takip edeceğiz.”

“Böcek” ayağına dolandı

Önceki dönem AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise “iftira atandan, suç üretenden başkan olur mu?” sorumuza, “Onu bilmem sonuçta halk seçti” şeklinde cevap verdi. Zeybek şöyle devam etti: “Orada konunun muhatabı olarak ben yokum. Beni hedef alan bir açıklaması da yok. Sadece odada böcek bulundu gibi açıklamalar yaptı o da yalan çıktı.”

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