Böcek ifitracıları sus-pus oldu

HABER MERKEZİ

Seçimlerin ardından “makam odasında dinleme cihazı çıktığını” öne süren, savcılık soruşturmasında ise yalan söylediği deşifre olan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile kurduğu kumpasa alet olan besleme medya resmen küçük dilini yuttu. İktidarı ve AK Parti teşkilatını doğrudan hedef alan böcek yalanı ortaya atan CHP’li Köksal, rezalete ilişkin tek kelime etmezken, suç ortağı fonlu medya ise skandalı görmezden geldi.

Aradığınız Başkana ulaşılmıyor

Böcek iftirasını attığı gerekçesiyle hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca “Suç Uydurma ve İftira” suçlarından soruşturma yürütülmesine karar verilen CHP’li Başkan Burcu Köksal, olayla ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçındı. Cevap hakkına saygı gereği ulaştığımız Afyonkarahisar Belediyesi görevlileri, CHP’li Başkan Köksal ile Özel Kalem’inin il dışında olduğunu öne sürerek sorularımızı not etti. Haber yayına hazırlandığı süre içerisinde herhangi bir geri dönüş sağlamayan belediye yetkilileri, CHP’li başkanın neden böcek iftirası atma gereği duyduğuna ve yalan söyleme hastalığı olup olmadığına ilişkin sorularımıza herhangi bir cevap vermedi. Böcek iftirasını günlerce manşetten ve köşelerinden köpürten, makam odasında canlı yayın yaparak olmayan böceklerin varlığını ispatlama çalışan fondaşlar da savcılık kararı sonrası suspus oldu. Başını Sözcü ile Cumhuriyet, Birgün ve Karar’ın çektiği yandaş gazeteler savcılık kararını görmezden gelirken, CHP’li Köksal’ın böcek iftirasına ortak olan çok sayıda yandaş TV de kirli algı operasyonuna ilişkin tek kelime etmedi.

Yalanı böyle köpürttüler

Oysa kirli iftira ortaya atıldığında güdümlü medya CHP’li Köksal’ın böcek yalanını şu sözlerle köpürtmüştü:

CHP’nin kanalı Halk TV’nin yanı sıra Sözcü TV, KRT ve internetten yayın yapan Birgün TV ile Duvar ve T24 gibi fonlu siteler CHP’li Başkan Köksal’ın makam odasından canlı yayın yaparak iftiraya ortak oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü gazetesi, 19 Nisan tarihli sayısında CHP’li Köksal’ın ifadelerine dayandırdığı düzmece haberine, “Belediyeden kamera ve böcek çıktı” başlığını attı.

CHP’nin yayın organı gibi hareket eden Karanlık OdaTV ile Artıgerçek ve Medyascope gibi internet siteleri de “Afyonkarahisar’da ‘böcek’li oda görüntülendi” diyerek, CHP’li Köksal’ın suçuna ortak oldu.