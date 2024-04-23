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Gündem Böcek bahane tadilat şahane
Gündem

Böcek bahane tadilat şahane

Yeniakit Publisher
2024-04-23 09:58:00 -
Böcek bahane tadilat şahane

2011 yılında inşa edilen belediye hizmet binasındaki makam odasını beğenmeyen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, makam odasını komple tadilata soktu. Suçunu örtmek için de, makam odasında dinleme cihazı ve gizli kamera bulunduğunu öne sürdü.

HABER MERKEZİ

Her fırsatta AK Parti iktidarını şatafatla itham eden ve çağın gereklerine göre inşa edilen belediye hizmet binalarını “saray” diye yaftalayan CHP’liler, kendi lüks tutkularını tatmin etmek için görülmemiş bahaneler uyduruyor. Kamu binalarını beğenmeyen ve basit lavaboları “jakuzi” iftirasıyla tabanına yutturan CHP’li başkanlar, türlü gerekçelerle makam odalarını yeniliyor. 2011 yılında inşa edilen belediye binasındaki makam odasını beğenmeyen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, makam odasını komple tadilata soktu. Fondaş gazetecileri makamında ağırlayarak “prizlerin altında böcek arıyor” haberleri yaptıran Köksal’ın gerçekte ise tavandan tesisatına, tabandan iklimlendirme sistemlerine ve mobilyasına kadar makam odasını komple yenilediği ifşa oldu. AK Parti’den CHP’ye geçen Manisa Yunusemre Belediyesi’nin yeni başkanı Semih Balaban da, göz zevkine hitap etmeyen mobilyaları sözde daha mütevazı eşyalarla değiştirmek için yok pahasına elden çıkaracağını ileri sürdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, önceki dönem gelen haciz sonrası mağdur rolüne bürünerek, “Ben boş odada da çalışırım” demiş, gerçekte ise bağdaş kurduğu odasında lüks mobilyalar olduğu basına yansımıştı.

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